Неприятные состояния беспокоят не только прекрасных дам

Предменструальный синдром, вызванный изменениями гормонального фона, бывает у некоторых женщин. Однако иногда в шутку говорят о том, что от ПМС, точнее, от синдрома мужской раздражительности, страдает и сильный пол.

Уровень женских гормонов падает перед менструацией, у мужчин, естественно, такого не бывает, однако у них может изменяться количество тестостерона в крови. Именно из-за уменьшения этого гормона мужчины становятся раздражительными и излишне эмоциональными.

Симптомы "ПМС" у сильного пола разнообразны. Прежде всего, мужчина начинает быстро утомляться, его работоспособность падает. Кроме того, портится настроение – вырастает раздражительность. Может появиться и депрессия, апатичное состояние, мужчине все становится безразлично и постоянно хочется спать, отмечает "Медик Форум".

Причинами понижения уровня тестостерона могут стать вредные привычки, прием некоторых лекарств, повышенные умственные и физические нагрузки, стрессы и возрастные изменения.