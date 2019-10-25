Солдат мог напасть на сослуживцев из-за личных проблем

В Минобороны России сообщили, что военный, предположительно, расстрелял сослуживцев из-за нервного срыва, который был вызван не службой, а личными обстоятельствами.

Первой жертвой солдата-срочника стал 30-летний капитан. Остальные товарищи мгновенно улеглись на пол. Тогда-то военнослужащий открыл по ним огонь. Убийца целился в голову, добивая контрольными выстрелами раненых. По данным telegram-канала LIFE SHOT, причиной инцидента стали неуставные отношения.

Во время допроса забайкальский стрелок, который прослужил в данной воинской части всего 4 месяца, заявил, что не жалеет о случившемся. По информации telegram-канала Baza, он убил двоих офицеров и контрактников. Выстрелы были слышны на весь город.

Опубликован список погибших от рук товарища по службе. Пока остаются неизвестны данные одного человека. Всего жертв восемь. Самому старшему, капитану, было 30 лет, старшему лейтенанту – 29. Остальные ребята значительно моложе. Один из них, парень 2000 года рождения, скончался в госпитале.

Также сообщается о троих раненых. По другим сведениям, пострадавших двое. Они в данный момент находятся на операционном столе с огнестрельными ранениями туловища и конечностей.

Так, telegram-канал Mash пишет, что одного бойца "потеряли" по дороге в госпиталь. Известно, что для поимки убийцы была объявлена спецоперация. При этом обезопасили всех детей поблизости и распустили по домам школьников, многих из которых встречали родители.

Беглеца поймали силами сотрудников воинской части. Хотя уже была вызвана подмога. По тревоге подняли полицейских.