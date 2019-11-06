Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Вода в квартирах": жители Вологды паникуют из-за страшного потопа

Кадр youtube.com
Люди не могут выйти из собственных домов

В Вологде сложилась критическая ситуация в связи с большим количеством осадков. За последние два дня выпало более 50 мм, что превышает месячную норму. Вода в реках Шограш и Содема уже достигла небывалых показателей и продолжает прибывать.

"На данный момент 3 бригады водоканала работают в местах подтопления, днем количество бригад будет увеличено до 8. Идут работы по уборке улиц и тротуаров от снега",

написал мэр города Сергей Воропанов на своей странице ВКонтакте, а также поделился фотографиями затопления. Он добавил, что организовано дежурство спасателей, и обратился с просьбой к родителям по возможности проводить детей в школу.

"Из дома не выйти", "Чего вы про улицы жалуетесь, у людей в квартире вода", "Вода прибывает по 2 см за полчаса", "У вас ЧП, а не ситуация", "Из года в год одни и те же проблемы, почему начинают шевелиться, когда уже всё затопило, дороги, улицы, дома, а у кого-то уже и квартиры затопило. Почему раньше об этом не думали!?"

комментируют жители региона ситуацию, а также активно публикуют фотографии и размещают видеозаписи потопа. У некоторых вода оказалась прямо в квартирах. В комментариях опасаются, что ситуация может обернуться "вторым Тулуном". Так, коттеджный поселок "Сосновый берег" уже весь в воде, сообщает Vologda-poisk.ru.

Трагедия в городе Тулун Иркутской области произошла летом этого года. Вода в реке Ия поднялась на 7 м выше критической отметки, затопив жилые дома. В результате паводков погибли 14 человек и более 750 пострадали.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей