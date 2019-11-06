Люди не могут выйти из собственных домов

В Вологде сложилась критическая ситуация в связи с большим количеством осадков. За последние два дня выпало более 50 мм, что превышает месячную норму. Вода в реках Шограш и Содема уже достигла небывалых показателей и продолжает прибывать.

"На данный момент 3 бригады водоканала работают в местах подтопления, днем количество бригад будет увеличено до 8. Идут работы по уборке улиц и тротуаров от снега",

– написал мэр города Сергей Воропанов на своей странице ВКонтакте, а также поделился фотографиями затопления. Он добавил, что организовано дежурство спасателей, и обратился с просьбой к родителям по возможности проводить детей в школу.

"Из дома не выйти", "Чего вы про улицы жалуетесь, у людей в квартире вода", "Вода прибывает по 2 см за полчаса", "У вас ЧП, а не ситуация", "Из года в год одни и те же проблемы, почему начинают шевелиться, когда уже всё затопило, дороги, улицы, дома, а у кого-то уже и квартиры затопило. Почему раньше об этом не думали!?"

– комментируют жители региона ситуацию, а также активно публикуют фотографии и размещают видеозаписи потопа. У некоторых вода оказалась прямо в квартирах. В комментариях опасаются, что ситуация может обернуться "вторым Тулуном". Так, коттеджный поселок "Сосновый берег" уже весь в воде, сообщает Vologda-poisk.ru.

Трагедия в городе Тулун Иркутской области произошла летом этого года. Вода в реке Ия поднялась на 7 м выше критической отметки, затопив жилые дома. В результате паводков погибли 14 человек и более 750 пострадали.