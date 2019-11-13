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Апокалипсис в Венеции: потоп в городе застал врасплох российских туристов

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Путешественники из РФ по-своему справляются со стихией

Наводнение в Венеции уже называют самым мощным за последние полвека. Жертвами стихии стали 2 человека. Под водой оказались всемирно известные достопримечательности – жемчужины итальянского города, который затоплен на 80%.

Однако объявленный режим ЧС для отчаянных русских туристов – не помеха. Несмотря на настоятельные рекомендации гидов не покидать гостиничные номера, упрямых руссо туристо так и подмывает отправиться на разведку. Из-за таких храбрецов даже подорожали резиновые сапоги, рассказал один из гидов порталу TourDom.ru.

"Немало тех, кого потоп не останавливает. На улицах, например, часто слышна русская речь",

– отметил сопровождающий гостей города на воде, а теперь и частично под водой.  

Впрочем, с помощью специального приложения можно легко миновать опасные участки. Судя по прогнозу погоды, таких будет все больше и больше. Синоптики обещают непрекращающиеся дожди  на протяжении всей недели.

Власти города уже назвали произошедшее "апокалиптическим разорением", передает "МИР24". СМИ во всем мире широко освещают наводнение в Венеции. 

Разгул стихии будет происходить чаще из-за глобального потепления, предупредил российский эксперт  Алексей Кокорин. Так, в городе на воде подобные явления к концу столетия вместо раза в полвека начнут случаться раз в 3-5 лет, передает РИА "Новости". 

Ксения АНДРЕЕВА

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