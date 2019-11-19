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Живая: пропавшую в Москве журналистку нашли

Девушка не выходила на связь с воскресенья

Маргариту Игнатову искали с 17 ноября – исчезновение сотрудницы "Интерфакса" переполошило ее родных и коллег. Следователи даже успели завести уголовное дело по статье "Убийство".

К счастью, все обошлось. Журналистку нашли живой, ей ничего не угрожает. Об этом пишет телеграм-канал RT со ссылкой на столичную полицию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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