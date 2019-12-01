Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек

Названа первая возможная причина ДТП в Забайкальском крае, где перевернулся и упал в реку пассажирский автобус. У транспортного средства разорвало переднее колесо. По данным УМВД по региону погибли 19 человек.

Последние новости о ДТП с автобусом упавшим в реку в Забайкалье в трансляции "Утра".

13:32. Представители МЧС сообщили, что завершили аварийно-спасательные работы.

13:24. Председатель СК Александр Бастрыкин передал контроль по расследованию аварии центральному аппарату. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания ненадлежащих услуг.

13:20. Авторы издания "Комсомольская правда" выяснили личности 11 погибших.

13:17. Как стало известно журналистам, 10 пассажиров не пострадали. Они исчезли, самостоятельно выбравшись из автобуса. Возможно, отмечают специалисты, они обратятся к медикам, когда у них пройдет шок.

13:06. По соцсетям разлетелись страшные кадры с мета трагедии. Спасатели перевернули автобус с крыши на колеса, но до сих пор продолжают вытаскивать замерзших пассажиров.

12:23. Число погибших выросло до 19 человек. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженного автобуса.

Что произошло

Первого декабря около 10 часов утра пассажирский туристический автобус рухнул с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае, передает РИА "Новости".

На момент трагедии в автобусе находились 44 человека.

Эвакуировать пострадавших нелегко – он лежит на льду. Поэтому к нему сложно пригнать технику – можно провалиться под лед, пишет телеграмм-канал Mash. Задействовали спасательную авиацию.