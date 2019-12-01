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В Забайкалье перевернулся автобус: погибли дети. Главное о трагедии

В Забайкалье перевернулся автобус: погибли дети. Главное о трагедии
Фото: vk.com/incident_nsk
Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек

Названа первая возможная причина ДТП в Забайкальском крае, где перевернулся и упал в реку пассажирский автобус. У транспортного средства разорвало переднее колесо. По  данным УМВД по региону погибли 19 человек. 

Последние новости о ДТП с автобусом упавшим в реку в Забайкалье в трансляции "Утра". 

13:32. Представители МЧС сообщили, что завершили аварийно-спасательные работы. 

13:24. Председатель СК Александр Бастрыкин передал контроль по расследованию аварии центральному аппарату. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания ненадлежащих услуг. 

13:20. Авторы издания "Комсомольская правда" выяснили личности 11 погибших. 

13:17. Как стало известно журналистам, 10 пассажиров не пострадали. Они исчезли, самостоятельно выбравшись из автобуса. Возможно, отмечают специалисты, они обратятся к медикам, когда у них пройдет шок. 

13:06. По соцсетям разлетелись страшные кадры с мета трагедии. Спасатели перевернули автобус с крыши на колеса, но до сих пор продолжают вытаскивать замерзших пассажиров. 

12:23. Число погибших выросло до 19 человек. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженного автобуса. 

Что произошло

Первого декабря около 10 часов утра пассажирский туристический автобус рухнул с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае, передает РИА "Новости".

На момент трагедии в автобусе находились 44 человека. 

Эвакуировать пострадавших нелегко – он лежит на льду. Поэтому к нему сложно пригнать технику – можно провалиться под лед, пишет телеграмм-канал Mash. Задействовали спасательную авиацию. 

Полина ИВАНОВА

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Халатность, наплевательское отношение к своим обязанностям: "авось и так прокатит", "да я так 100 раз ездил".
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