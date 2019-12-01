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В Сети появились первые фото и видео с места ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Разлетевшиеся по соцсетям кадры с места трагедии с автобусом в Забайкалье ужасают как очевидцев, так и неравнодушных интернет-пользователей.
На странице сообщества "В Чите" в Инстаграме появилось страшное видео. На кадрах виден перевернувшийся автобус, в котором оказались заблокированы люди. Крышу смыло ударом об лед. Спасатели, как следует из ролика, пытаются вытащить пассажиров.
Утром первого декабря пассажирский туристический автобус рухнул с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. В результате трагедии погибло 19 человек, двое из которых дети, сообщил телеграм-канал Mash, который также выложил видео, как спасатели достают пострадавшего мужчину.
Очевидцы, снявшие ролик, радуются тому, что еще одного пассажира удалось спасти. В каком состоянии находится мужчина, неизвестно, но автор видео отмечает, что он сильно замерз.
Спасателям удалось перевернуть автобус, из которого до сих пор вытаскивают людей, пишет телеграм-канал RT.
Подробности случившегося тут.
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