Делом займется прокуратура

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения автомобильного моста в Оренбургской области в районе поселка Кушкуль, в результате которого пострадали двое. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

Прокуратура проверит деятельность подрядных организаций, которые занимались ремонтными работами, и оценит соблюдение им норм техники безопасности.

Напомним, обрушившийся мост был на реконструкции. По информации МЧС, причиной ЧП стал ремонт моста.



