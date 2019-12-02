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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения автомобильного моста в Оренбургской области в районе поселка Кушкуль, в результате которого пострадали двое. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на региональную прокуратуру.
Прокуратура проверит деятельность подрядных организаций, которые занимались ремонтными работами, и оценит соблюдение им норм техники безопасности.
Напомним, обрушившийся мост был на реконструкции. По информации МЧС, причиной ЧП стал ремонт моста.
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