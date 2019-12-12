Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
Данные о пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" пока разнятся. Так, в списке, который публикует "Пятый канал", значится 10 фамилий. РИА Новости сообщает об 11 со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Трое человек, по предварительным данным, пропали без вести, отмечает информагентство.
Все получившие травмы госпитализированы.
Как стало известно ранее, пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" случился из-за того, что искра во время сварки упала в трюм, где разлилось топливо.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало