Трое человек пропали без вести

Данные о пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" пока разнятся. Так, в списке, который публикует "Пятый канал", значится 10 фамилий. РИА Новости сообщает об 11 со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Трое человек, по предварительным данным, пропали без вести, отмечает информагентство.

Все получившие травмы госпитализированы.

Как стало известно ранее, пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" случился из-за того, что искра во время сварки упала в трюм, где разлилось топливо.