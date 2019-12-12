Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Появился список пострадавших в огненном аду на "Адмирале Кузнецове"

Трое человек пропали без вести

Данные о пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" пока разнятся. Так, в списке, который публикует "Пятый канал", значится 10 фамилий. РИА Новости сообщает об 11 со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Трое человек, по предварительным данным, пропали без вести, отмечает информагентство.

Все получившие травмы госпитализированы.

Как стало известно ранее, пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" случился из-за того, что искра во время сварки упала в трюм, где разлилось топливо.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей