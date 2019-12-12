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Тело одного военнослужащего найдено в ходе тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в доке Мурманска.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Отмечается, что до сих пор ведутся поиски еще одного офицера.
По информации Telegram-канала "Baza", фамилия военного, тело которого нашли, Ролдугин, а ищут капитана третьего ранга Виктора Измайлова.
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