Еще одного военнослужащего пока не обнаружили

Тело одного военнослужащего найдено в ходе тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в доке Мурманска.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Отмечается, что до сих пор ведутся поиски еще одного офицера.

По информации Telegram-канала "Baza", фамилия военного, тело которого нашли, Ролдугин, а ищут капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

