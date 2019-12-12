Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли тело погибшего

Еще одного военнослужащего пока не обнаружили

Тело одного военнослужащего найдено в ходе тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в доке Мурманска.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Отмечается, что до сих пор ведутся поиски еще одного офицера.

По информации Telegram-канала "Baza", фамилия военного, тело которого нашли, Ролдугин, а ищут капитана третьего ранга Виктора Измайлова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей