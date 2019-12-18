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Москву парализовало: появились сообщения о минировании метро и торговых центров

Москву парализовало: появились сообщения о минировании метро и торговых центров
Фото: мвд.рф
Неизвестные "заложили" бомбы в самых многолюдных местах столицы

В среду 18 декабря в зданиях шести торгово-развлекательных центров и одного районного суда в Москве была заложена взрыватка. Об этом заявили неизвестные. 

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий" и "Принц плаза" и "Рио" на Дмитровском шоссе", – рассказал ТАСС источник. 

Позже поступила информация о том, что полностью "заминировано" столичное метро. Также поступили анонимные угрозы взорвать ТРЦ "Европейский" и два районных суда, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.

На указанные места отправились оперативники и кинологи. Ранее стало известно, что также идет проверка четырех подмосковных торгово-развлекательных центров, о "минировании" которых также расссказали по телефону. 

Звонки с предупреждениями о заложенных бомбах в России стали поступать две недели назад. Тогда из 3 тыс. зданий были эвакуированы почти 300 тысяч человек. Однако угрозы оказались ложными -  ни на одном из указанных мест взрывчати не обнаружили, отмечает телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

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