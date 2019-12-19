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Москвичи в ужасе разбегались от огня на Лубянке

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Люди прятались на вторых этажах зданий

Сразу после того, как на Лубянке около здания ФСБ прогремели первые выстрели, людей на улицах стали загонять в здания. Очевидцы со страхом рассказали различным телеграм-каналам о первым минутах происшествия. 

"Стой! Стой, я сказал!" – говорит очевидец на видео телеграм-канала Life Shot.

Как передает слова свидетеля этот же телеграм-канал, когда люди услышали стрельбу и крики, тут же закрыли двери в одном из помещений недалеко от места происшествия. Он видел, как люди бежали в рассыпную. 

"Мы лежим, он еще стреляет", – рассказал сотрудник ФСБ телеграм-каналу "МК: срочные новости". 

Другие москвичи, как отмечает телеграм-канал Mash, не особо волновались. Они переживали лишь о том, бронированные ли стекла в кафе. 

Стрельба на Лубянке произошла 19 декабря. По предварительным данным, трое неизвестных открыли огонь. Известно, о четырех погибших. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

пианистка Кэт
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Вот вам и ИГИЛ пожаловал прямо в логово ФСБ, хорошо, что хоть пока еще не на грузовике, начиненном тротилом и фугасами, а то ведь вопили все, что Путин врет! Нет никакого ИГИЛ, это, мол, все выдумки ФСБ, а что будет на Рождество 25-<цензура> декабря? а что будет под Новый Год 31-<цензура> декабря, когда президент Путин будет поздравлять всех с наступающим 2020 Годом? Дождались? Дойдет до того, что ИГИЛ устроит в москве под Новый Год кровавый фейерверк с оторванными головами, руками, ногами, размазанными кишками и печенками ФСБшников, ГРУшников, Генштабистов по московским брусчаткам, асфальтам, стенам торговых центров, ГУМ, ЦУМ, с висящими на ярко красочных гирляндах и рекламах кишочками, глазками Золотовских Нацгвардейцев, Путинских шпионок иноагенток Чапман, Бутман, тайных агентов-провокаторов Навального, Яшина и сотен других Стрелковых-Гиркиных, Бородаев, Петровых, Бошировых, пропагандистов Соловьевых, Кисилевых, Шеиных, Норкиных, Бабаянов, вот и результат войны в Сирии, Донбассе, Украинском Крыму, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье.
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