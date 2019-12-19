Люди прятались на вторых этажах зданий

Сразу после того, как на Лубянке около здания ФСБ прогремели первые выстрели, людей на улицах стали загонять в здания. Очевидцы со страхом рассказали различным телеграм-каналам о первым минутах происшествия.

"Стой! Стой, я сказал!" – говорит очевидец на видео телеграм-канала Life Shot.

Как передает слова свидетеля этот же телеграм-канал, когда люди услышали стрельбу и крики, тут же закрыли двери в одном из помещений недалеко от места происшествия. Он видел, как люди бежали в рассыпную.

"Мы лежим, он еще стреляет", – рассказал сотрудник ФСБ телеграм-каналу "МК: срочные новости".

Другие москвичи, как отмечает телеграм-канал Mash, не особо волновались. Они переживали лишь о том, бронированные ли стекла в кафе.

Стрельба на Лубянке произошла 19 декабря. По предварительным данным, трое неизвестных открыли огонь. Известно, о четырех погибших.