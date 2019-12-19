Снова раздаются выстрелы

На месте стрельбы на Лубянке нашли гранату и рюкзак. Приехали саперы.

Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Также на улице снова слышны выстрелы, пишет телеграм-канал Mash. По другим данным, это работают взрывотехники, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Спецслужбы считают произошедшее терактом, пишет RT.

Новость дополняется.