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На месте стрельбы на Лубянке нашли гранату и рюкзак. Приехали саперы.
Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Также на улице снова слышны выстрелы, пишет телеграм-канал Mash. По другим данным, это работают взрывотехники, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Спецслужбы считают произошедшее терактом, пишет RT.
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Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем