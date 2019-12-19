Правоохранители проверяют на связь два происшествия

Москву потрясло 19 декабря сразу два события: стрельба на Лубянке, а также ЧП в Марьино. На Братиславской в четверг также слышны были выстрелы. Неизвестный ранил молодого человека.

Как пишет телеграм-канал Mash, пострадавший попал в больницу, но он жив. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, есть ли связь между двумя этими событиями.

Ранее стало известно о том, что на Лубянке произошла стрельба. Пострадали пять человек, отмечает агентство Flashnord.