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В Москве произошла вторая стрельба за день

Правоохранители проверяют на связь два происшествия

Москву потрясло 19 декабря сразу два события: стрельба на Лубянке, а также ЧП в Марьино. На Братиславской в четверг также слышны были выстрелы. Неизвестный ранил молодого человека.

Как пишет телеграм-канал Mash, пострадавший попал в больницу, но он жив. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, есть ли связь между двумя этими событиями. 

Ранее стало известно о том, что на Лубянке произошла стрельба. Пострадали пять человек, отмечает агентство Flashnord.

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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сначала в аэропорту задержали агентов из израиля, потом все же впустили в Москву - вот и результат......грядут терракты, диверсии, взрывы.....это убийцы приехали, я вчера еще предупреждал
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