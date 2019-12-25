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Есть пострадавшие: Ми-8 жестко приземлился в Красноярском крае

Травмы получили три человека

На борту воздушного судна были 29 человек. ЧП с вертолетом Ми-8 случилось в Красноярском крае.

По предварительным данным, при жесткой посадке пострадали три человека. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна", – рассказал собеседник агентства.

Как сообщает МЧС, вертолет авиакомпании "КрасАвиа"  при посадке опрокинулся на бок. ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Байкит. Причины случившегося пока не уточняются.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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