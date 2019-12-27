Есть пострадавшие

В Московской области, на Горьковском шоссе, произошла массовая авария. Столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.

"Два человека пострадали", – сообщили Агенству "Москва" в областном отделении полиции. ДТП случилось утром на 72-м километре трассы, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Другие обстоятельства происшествия выясняются.