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В Московской области, на Горьковском шоссе, произошла массовая авария. Столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.
"Два человека пострадали", – сообщили Агенству "Москва" в областном отделении полиции. ДТП случилось утром на 72-м километре трассы, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем