Люди погибли от ножевых ранений и в авариях

Новый год начался в России сразу с нескольких трагедий. Так, в подмосковном Орехово-Зуево мужчина зарезал свою подругу еще в 4 утра 1 января. А чуть позже в Москве женщина ударила ножом своего сожителя, который тут же скончался. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Как пишет "Московский комсомолец", еще один житель Подмосковья ранил друга ножом во время обращения Владимира Путина к народу из-за ревности, к счастью, обошлось без жертв.

В ту же ночь погиб в аварии пермский поэт, об этом рассказали его коллеги на странице "Литературный фестиваль "Компрос" в "Вконтакте".

Трагедии продолжились и 2 января. В Твери взорвался газ в одном из домов. Пострадали два человека, говорится в сообщении СК РФ по региону.

В Красногорске столкнулись два автобуса, в результате чего шесть человек получили травмы, стало известно РЕН ТВ. На трассе Барнаул-Бийск произошло ДТП, в котором погибли две женщины, передают "Аргументы и факты" со ссылкой на МВД по Алтайскому краю.