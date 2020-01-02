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Что-то новенькое: салат из ветчины на праздники

Что-то новенькое: салат из ветчины на праздники
Фото: www.globallookpress.com
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Неизбитое блюдо в тарталетках понравится абсолютно всем

Новый год уже наступил, но празднование еще не закончилось. Когда традиционные Оливье и "Селедку под шубой" съели, а гости все еще идут и идут, стоит приготовить необычный салат в тарталетках "Взрыв мозга". "Утро" делится пошаговым рецептом.

Ингредиенты: ветчина 300-500 гр, яйца – 4-5 шт, свежий огурец – 1-2 шт, зерна граната – 1,5 горсти, грецкие орехи – 100 гр. Для салата также понадобится майонез, чеснок – 2-3 зубчика, зелень и тарталетки среднего размера – 10-12 шт.

Этапы приготовления: яйца, огурец и ветчину нарезать маленькими кубиками, измельчить для салата чеснок любым удобным способом и орехи с помощью блендера или скалки. Смешать все ингредиенты, полить майонезом, пишет автор блога "Кулинарный техникум" на Яндекс.Дзене.

Также салат можно посыпать черным перцем для остроты вкуса и разложить его по тарталеткам или фужерам. Блюдо украсить зернами граната и зеленью. 

Ранее "Утро" делилось рецептом салата "Шамаханская царица" из куриного филе. 

Полина ИВАНОВА

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