Граждане РФ пытались отравить бизнесмена, считают в Софии

Болгария обвинила трех россиян в попытке убить предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Согласно заявлению, граждан РФ подозревают в том, что они в качестве соучастников пытались отравить бизнесмена с помощью "неопознанного фосфорорганического соединения". Россиян объявили в международный розыск.

Ранее британские исследователи рассказали, что в отравлении Гебрева "Новичком" якобы участвовало сразу восемь сотрудников ГРУ.