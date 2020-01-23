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Болгария ищет трех россиян из-за "Новичка"

Граждане РФ пытались отравить бизнесмена, считают в Софии

Болгария обвинила трех россиян в попытке убить предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры. 

Согласно заявлению, граждан РФ подозревают в том, что они в качестве соучастников пытались отравить бизнесмена с помощью "неопознанного фосфорорганического соединения". Россиян объявили в международный розыск. 

Ранее британские исследователи рассказали, что в отравлении Гебрева "Новичком" якобы участвовало сразу восемь сотрудников ГРУ. 

Полина ИВАНОВА

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