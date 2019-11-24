Сотрудников спецслужбы вычислили с помощью загранпаспортов

Британские исследователи совместной группы Bellingcat и The Insider, а также журналисты издания Der Spiegel заявили, что установили имена людей, причастных к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Журналисты утверждают, что в этом преступлении участвовали в общей сложности 8 сотрудников ГРУ.

Авторы расследования "рассекретили" военных разведчиков с помощью загранпаспортов россиян, которые посещали Болгарию. В материале, которое опубликовал The Insider, говорится, что документы для сотрудников спецслужб выпускаются сериями – номера порой идут друг за другом. Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных". В результате авторы вычислили восемь человек, среди которых якобы был Сергей Федотов. Его также называли "третьим отравителем" Сергея и Юлии Скрипаль. Россиян выследили благодаря дате рождения, хотя имена и фамилии были другими.

По утверждению совместной группы, пишет РБК, сотрудники спецслужбы РФ группами приезжали в Болгарию. Последняя улетела из страны 28 апреля, когда Гебреву стало плохо. Два человека якобы посещали Болгарию в мае, когда состояние бизнесмена снова ухудшилось.

Исследователи этой группы и ранее утверждали, что ГРУ отравила бизнесмена. Впрочем, тогда авторы не смогли назвать точную причину, по которой спецслужба могла бы на такое пойти. Однако предположили, что все дело в поставках оружия на Украину, чем Гебрев в свое время занимался.

В 2015-м Гребнев и его сын почувствовали себя плохо и оказались в больнице. Бизнесмен впал в кому, но через месяц пришел в себя и выписался из клиники. Медики установили, что родственников отравили, но не смогли вычислить вещество.