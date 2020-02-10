Пострадавших отправили в больницу

Два скоростных катера врезались друг в друга у тайского острова Пхукет. Пострадали более 20 российский туристов, двое детей погибли. Об этом сообщает посольство РФ в Таиланде.

Происшествие случилось в понедельник, 10 февраля. На одном из катеров находились 39 россиян, 21 из них доставили в больницу, сообщил РИА "Новости" заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.

Погибли двое детей – шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, пишет The Phuket News. Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадали трое граждан Таиланда, их также госпитализировали.

Один из катеров, по некоторым данным, принадлежит компании, которая регулярно перевозит российских туристов.

Полиция выясняет причины происшествия.