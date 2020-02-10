Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Погибли дети: в Таиланде столкнулись катера с российскими туристами

Погибли дети: в Таиланде столкнулись катера с российскими туристами
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Пострадавших отправили в больницу

Два скоростных катера врезались друг в друга у тайского острова Пхукет. Пострадали более 20 российский туристов, двое детей погибли. Об этом сообщает посольство РФ в Таиланде.

Происшествие случилось в понедельник, 10 февраля. На одном из катеров находились 39 россиян, 21 из них доставили в больницу, сообщил РИА "Новости" заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин.

Погибли двое детей – шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, пишет The Phuket News. Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадали трое граждан Таиланда, их также госпитализировали.

Один из катеров, по некоторым данным, принадлежит компании, которая регулярно перевозит российских туристов.

Полиция выясняет причины происшествия.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей