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Звезда "Битвы экстрасенсов" осталась без дома и денег

Звезда "Битвы экстрасенсов" осталась без дома и денег
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мошенник не планирует возвращать деньги на счет телезвезды

Звезда пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата стала жертвой мошенников. Ясновидящая лишилась $135 тыс., но так и не получила ключи от коттеджа, за который заплатила. Об этом она рассказала сама. 

Женщина обратилась в полицию с заявлением. По словам потерпевшей, она еще летом 2014 г. заключила договор купли-продажи четвертой части дома и участка, который располагается в деревне Румянцево (Новая Москва). Анна сразу отдала владельцу $50 тысяч. Остальную сумму она обязалась выплатить в течение 17 месяцев, что и сделала.

Однако продавец в настоящий момент не выходит на связь с ясновидящей. Коттедж все еще не достроен, средства на счет Анны Богата не вернулись.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает агентство "Москва". 

Фоторепортаж
Загадочные смерти участников "Битвы экстрасенсов"
Кадр youtube.com Симона Бородина. Фото: instagram.com/simonaborodina/ Дария Воскобоева. Фото:instagram.com/voskoboeva_daria/
Константин Ямпольский. Кадр youtube.com Илона Новоселова. Фото: instagram.com/ilonanovoselova Юрий Испарьянц. Кадр youtube.com Надежда Титова. Кадр youtube.com +1
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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