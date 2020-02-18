Мошенник не планирует возвращать деньги на счет телезвезды

Звезда пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата стала жертвой мошенников. Ясновидящая лишилась $135 тыс., но так и не получила ключи от коттеджа, за который заплатила. Об этом она рассказала сама.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. По словам потерпевшей, она еще летом 2014 г. заключила договор купли-продажи четвертой части дома и участка, который располагается в деревне Румянцево (Новая Москва). Анна сразу отдала владельцу $50 тысяч. Остальную сумму она обязалась выплатить в течение 17 месяцев, что и сделала.

Однако продавец в настоящий момент не выходит на связь с ясновидящей. Коттедж все еще не достроен, средства на счет Анны Богата не вернулись.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает агентство "Москва".