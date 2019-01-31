Продавцы картошки хорошо поживились у главного эксперта шоу

Неизвестные обокрали квартиру Михаила Виноградова. Это произошло на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера днем, по его словам, в полицию обратился сын психиатра и рассказал, что к ним пришли двое неизвестных граждан и предложили купить картошку и курицу. Один из них отвел молодого человека в другую комнату, а его товарищ "прошел в спальню и похитил из шкафа 990 тысяч рублей наличными, после этого злоумышленники ушли", передал слова сына Агентству городских новостей "Москва" источник.

По другим данным, в дверь эксперта "Битвы экстрасенсов" постучались двое. Он их впустил, одного даже напоил водой. А в это время второй проник в спальню, открыл шкаф и вынул оттуда 1 млн рублей. Незнакомцы попрощались с хозяином и ушли, пишет Telegram-канал Mash.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России факт кражи подтвердили. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.

Михаил Виноградов – создатель и глава Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, инициатор организации и руководитель некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ". С 2007 г. он является экспертом телешоу "Битва экстрасенсов".