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Не предвидел: Избита звезда "Битвы экстрасенсов"

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Жертвой хулиганов стал актер самого "выдающегося" отечественного фильма

Российский художник и актер Сергей Пахомов, ставший известным после выхода фильма "Зеленый слоник", выложил в соцсетях фотографию своей разбитой головы.

Участник передачи "Битва экстрасенсов" сообщил подписчикам, что во время поездки в Железногорск его сильно ударили "железной палкой".

По словам звезды, он приехал в город читать лекцию, но "не понравился" некоторым местным.

"Е**нули (ударили – прим. Утро.ру) железной палкой в Железногорске!..Травмы просветительства", – с юмором написал актер в Facebook, приложив фото с рассеченной головой.

Поклонники поинтересовались, больно ли было от удара, на что Пахом честно признался, что "более чем" и добавил, что в кончик носа пальцем попасть в состоянии, а значит, сотрясения нет. Один из друзей Пахома отметил, что ездить за пределы "столиц" с лекциями звезде не стоит.

"Заканчивай с романтикой. Уже большой и должен понимать, что большинство жителей страны-моральные уроды, а в провинции их большинство", – написал пользователь.

А некоторые комментаторы, видимо, памятуя об участии Пахомова в передаче про колдунов, пообещали проклясть обидчиков.

Пахом также известен по фильмам режиссера Светланы Басковой "Голова" и "Пять бутылок водки".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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