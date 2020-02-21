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Скандал: Испания поймала опасную для США россиянку

Скандал: Испания поймала опасную для США россиянку
Фото: Clara Margais/dpa/www.globallookpress.com
Задержанной грозит пожизненная тюрьма

В Испании арестовали якобы опасную гражданку РФ. Ею оказалась переводчица, которая с 10 по 14 февраля пребывала в зарубежной стране в командировке. На обратном пути девушку остановили в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по запросу США, которые объявили ее в международный розыск. 

Задержанную подозревают в передаче биометрии третьим лицам. Известно, что она снимала отпечатки пальцев в международном отделе американского посольства, который в итоге упразднили. Затем она работала во Всероссийском центре карантина растений. 

Об инциденте сообщила в международный комитет защиты прав человека мать девушки, рассказал RT его вице-президент Александр Ионов. Сейчас россиянка сидит в СИЗО. Ее ожидает экстрадиция в США, где ее могут приговорить к пожизненной тюрьме.

Таким образом, актуальность предостережения МИД РФ подтвердилась. А ведь после заявления ведомства об объявленной американскими спецслужбами охоты на россиян не прошло и недели. 

Ксения АНДРЕЕВА

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