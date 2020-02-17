В МИД РФ забили тревогу

Россияне, которые запланировали поездку в США, рискуют надолго остаться за океаном, предупредили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что соотечественникам следует хорошенько взвесить все "за" и "против", иначе они рискуют повторить судьбу Марии Бутиной, пострадавшей из-за российского паспорта.

Ведь американские спецслужбы не дремлют. А непокорным согражданам, которые отказываются признавать свою вину, американцы "показательно приговаривают к огромным тюремным срокам", как, например, бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.

"Граждане России, оказавшись в руках американской юстиции, нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом. Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, их подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, правоохранители заокеанского государства арестовывают граждан РФ по всему миру, по запросу американской верхушки в третьих странах. В министерстве подсчитали, что с 2008 г. они задержали 53 россиянина, шестеро попали под стражу в прошлом году, передает НСН. Полный список из 109 стран, которые охотно их выдают опубликован на сайте Госдепа США.

Российские дипломаты оказывают попавшим под преследование согражданам посильную помощь, пишет "ФедералПресс".