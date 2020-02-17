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Американские спецслужбы объявили охоту на россиян

Американские спецслужбы объявили охоту на россиян
Фото: Petty Officer 3rd Class Jennifer/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В МИД РФ забили тревогу

Россияне, которые запланировали поездку в США, рискуют надолго остаться за океаном, предупредили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что соотечественникам следует хорошенько взвесить все "за" и "против", иначе они рискуют повторить судьбу Марии Бутиной, пострадавшей из-за российского паспорта.

Ведь американские спецслужбы не дремлют. А непокорным согражданам, которые отказываются признавать свою вину, американцы "показательно приговаривают к огромным тюремным срокам", как, например, бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. 

"Граждане России, оказавшись в руках американской юстиции, нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом. Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, их подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, правоохранители заокеанского государства арестовывают граждан РФ по всему миру, по запросу американской верхушки в третьих странах. В министерстве подсчитали, что с 2008 г. они задержали 53 россиянина, шестеро попали под стражу в прошлом году, передает НСН. Полный список из 109 стран, которые охотно их выдают опубликован на сайте Госдепа США. 

Российские дипломаты оказывают попавшим под преследование согражданам посильную помощь, пишет "ФедералПресс".

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Похоже у Трампа просветление в мозгах!
Дружить с УКРОмордором - себе во вред!
Гость
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Гость
Молодцы Амеры все- таки! У этой мрази земля должна гореть под ногами! Пусть дома сидят в своей помойке и даже думать боятся соваться в цивилизованные страны! Их ждет Иран, Северная Корея, Зимбабве и прочие изгои: остальные им не рады. И это не изменится, пока эти создания не научаться вести себя как люди!
У тебя походу уже горит! Особенно в голове!
Гость
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России нужно отвечать зеркально на каждого задержанного, мало места на Колыме что-ли? потом амперсы будут активнее идти на обмен. ну а как с диким западом по другому нельза, не доросли еще до культурных отношейни.
Гость
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хватит мозги людям промывать какие американцы плохие и пугать граждан поездками в США. Кто там бывал занает что это полное вранье
Гость
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А вы,комментаторы,кто?
Гость
Ответить
Гость
США взялись за агентов ФСБ и ГРУ у себя дома?
Наконец то!!!!!!
А вы,комментаторы,Кто?
Гость
Ответить
Похоже у Трампа просветление в мозгах!
Дружить с Мордором - себе во вред!
Гость
Ответить
Молодцы Амеры все- таки! У этой мрази земля должна гореть под ногами! Пусть дома сидят в своей помойке и даже думать боятся соваться в цивилизованные страны! Их ждет Иран, Северная Корея, Зимбабве и прочие изгои: остальные им не рады. И это не изменится, пока эти создания не научаться вести себя как люди!
Гость
Ответить
США взялись за агентов ФСБ и ГРУ у себя дома?
Наконец то!!!!!!
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