Посольства США, Канады и Великобритании намеренно отказывают в разрешении на въезд

Запад продолжает доставлять неудобства россиянам, которые работают за границей. В частности, речь идет о сотрудниках подрядных организаций, которые обслуживают учреждения Москвы за рубежом, в том числе министерства иностранных дел РФ.

США, Канада и Великобритания им с большим трудом выдают визы по обычным загранпаспортам. Иной раз россияне вынуждены выкручиваться из ситуации и получать разрешение на въезд в перечисленные выше страны как туристы.

Визовые препоны вошли в привычную практику иностранных дипломатов , заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Их действия, отметил он, срывают сроки исполнения госконтрактов и мешают работе заграничных ведомств.

Прежде, подчеркнул представитель МИД, у трудящихся по подряду, которые не обладают секретными данными, не возникало проблем с визами. Для их получения достаточно было загранпаспортов. В последнее время ситуация в корне изменилась, возмутился Иванов.

"Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности", – пояснил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Напомним, с начала февраля изменились правила выдачи шенгенской визы.