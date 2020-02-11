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Запад устроил россиянам визовый бойкот

Запад устроил россиянам визовый бойкот
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Посольства США, Канады и Великобритании намеренно отказывают в разрешении на въезд

Запад продолжает доставлять неудобства россиянам, которые работают за границей. В частности, речь идет о сотрудниках подрядных организаций, которые обслуживают учреждения Москвы за рубежом, в том числе министерства иностранных дел РФ.  

США, Канада и Великобритания им с большим трудом выдают визы по обычным загранпаспортам. Иной раз россияне вынуждены выкручиваться из ситуации и получать разрешение на въезд в перечисленные выше страны как туристы. 

Визовые препоны вошли в привычную практику иностранных дипломатов , заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Их действия, отметил он, срывают сроки исполнения госконтрактов и мешают работе заграничных ведомств.

Прежде, подчеркнул представитель МИД, у трудящихся по подряду, которые не обладают секретными данными, не возникало проблем с визами. Для их получения достаточно было загранпаспортов. В последнее время ситуация в корне изменилась, возмутился Иванов. 

"Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности", – пояснил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Напомним, с начала февраля изменились правила выдачи шенгенской визы. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Пусть в Сибирь едут!
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Гость
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Нечего агентам с "новачками" и коронавирусами шастать по миру!
Пусть в Сибирь едут!
Гость
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Гость
Значит надо поменять работу и сидеть дома
:))) как ты? на диване? и гадить в свои шаровары подтираясь вышиванкой?
Гость
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Гость
Они туда едут работать, обслуживать российские учреждения
Значит надо поменять работу и сидеть дома
Гость
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Напугали ежа голой задницей.
Гость
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Гость
Дома надо сидеть а не кататься за границу
Они туда едут работать, обслуживать российские учреждения
Гость
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Дома надо сидеть а не кататься за границу
Гость
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Какие проблемы? Не выдавайте им также визы и все дела! Но мы же добрые, пусть нас будут лучше гнобить чем мы , что то сделаем недемократично.
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