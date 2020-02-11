Запад устроил россиянам визовый бойкот
Запад продолжает доставлять неудобства россиянам, которые работают за границей. В частности, речь идет о сотрудниках подрядных организаций, которые обслуживают учреждения Москвы за рубежом, в том числе министерства иностранных дел РФ.
США, Канада и Великобритания им с большим трудом выдают визы по обычным загранпаспортам. Иной раз россияне вынуждены выкручиваться из ситуации и получать разрешение на въезд в перечисленные выше страны как туристы.
Визовые препоны вошли в привычную практику иностранных дипломатов , заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Их действия, отметил он, срывают сроки исполнения госконтрактов и мешают работе заграничных ведомств.
Прежде, подчеркнул представитель МИД, у трудящихся по подряду, которые не обладают секретными данными, не возникало проблем с визами. Для их получения достаточно было загранпаспортов. В последнее время ситуация в корне изменилась, возмутился Иванов.
"Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности", – пояснил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").
Напомним, с начала февраля изменились правила выдачи шенгенской визы.
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