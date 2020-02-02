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Россияне раскошелятся на визе в Европу

Россияне раскошелятся на визе в Европу
Фото: Hannelore Foerster, via www.imag/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Визовый сбор на шенген подорожал

Со 2 февраля изменились правила выдачи шенгенской визы россиянам. Об этом рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

Теперь, чтобы получить краткосрочную визу для отдыха в 22 странах ЕС, входящих в Шенгенскую зону, а также в четырех ассоциированных с союзом государств (Лихтенштейне, Исландии, Норвегии и Швейцарии), нужно заплатить больше. Ранее визовый сбор составлял 60 евро, а по новым правилам – 80. Власти союза пришли к такому решению, чтобы согласовать сумму сбора с общим уровнем инфляции.

Также изменения коснулись и других положений. Так, единая краткосрочная виза, выданная одной из стран, распространяется на путешествия "по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода". Подать заявление на визу можно за шесть месяцев, а не за три, как раньше. И сделать это теперь можно в электронном виде. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Мы там проезжаем!.. На танках...)))
Гость
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Нам начхать !Мы туда не ездим!
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