МИД РФ предупредил об охоте на россиян
Гражданам Российской Федерации угрожают задержание и даже арест по запросам правоохранительных органов США в третьих странах.
Об этом сообщается в предупреждении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел России. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что американские спецслужбы фактически охотятся за россиянами по всему миру. Только за 2017 г. по запросам из США за рубежом были арестованы более десятка российских граждан, а общее число таких дел уже достигло 40.
В МИД отметили, что разведслужбы США не брезговали и похищениями наших соотечественников. Такое случилось с летчиком Константином Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и в нарушение национального законодательства этой страны и международного права вывезенным в Штаты, а также с программистом Романом Селезневым, которого в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов.
Россияне, экстрадированные в США, убедились в предвзятости американского "правосудия", напоминает МИД. Их пытаются склонить к признанию вины, а в случае отказа приговаривают к огромным тюремным срокам - так произошло с Ярошенко и российским предпринимателем Виктором Бутом.
Дипведомство напомнило, что Россия оказывала и будет оказывать попавшим в беду гражданам страны консульскую и правовую помощь, однако порекомендовало при планировании поездок за рубеж тщательно взвесить все риски. Список государств, имеющих договоры о выдаче в Соединенные Штаты, размещен на сайте Госдепартамента США.
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