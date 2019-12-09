Америке не нужны иностранцы, которые не разделяют интересы Белого дома

Россиянам, не поддерживающим безоговорочно политику Вашингтона, становится все опаснее жить в США. На это обратили внимание в МИД РФ.

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности", – сообщил ТАСС дипломатический источник.

Примером может служить история Марии Бутиной. Девушка была арестована в Вашингтоне в июле 2018 г. только за то, что являлась гражданкой РФ: на волне "русофобской истерики" ее записали в "политические лоббисты".

Обращают на себя внимание и участившиеся случаи арестов россиян за рубежом по запросу США и даже похищения граждан РФ американскими спецслужбами на территории третьих стран. По информации источника, за последние 11 лет официально известно о 53 таких случаях.

Марию Бутину продержали в американской тюрьме 18 месяцев по подозрению в незаконной работе иностранным агентом. Она вернулась домой 26 октября 2019 г., частично признав свою вину.