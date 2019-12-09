Переговоры в Вашингтоне состоятся сразу после саммита "нормандской четверки" в Париже

В Белом доме готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Есть вероятность, что это произойдет", - подтвердил он телеканалу CBS.

По словам О'Брайена, переговоры назначены, исходя из "принципа взаимности", ведь глава РФ Владимир Путин принял у себя госсекретаря США Майка Помпео, когда тот прилетал к Лаврову.

Ранее в МИД РФ допускали, что глава ведомства может отправиться в США 10 декабря, пишет РБК. Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе. Так что Лаврову будет, что обсудить с американцами.