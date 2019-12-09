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В Белом доме готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Есть вероятность, что это произойдет", - подтвердил он телеканалу CBS.
По словам О'Брайена, переговоры назначены, исходя из "принципа взаимности", ведь глава РФ Владимир Путин принял у себя госсекретаря США Майка Помпео, когда тот прилетал к Лаврову.
Ранее в МИД РФ допускали, что глава ведомства может отправиться в США 10 декабря, пишет РБК. Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе. Так что Лаврову будет, что обсудить с американцами.
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