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Сейчас поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова за океан находится "в активной проработке", сообщает "Коммерсантъ" без указания источника информации.
Возможно, высокопоставленный дипломат отправится в США с визитом в ближайший вторник, 10 декабря. Не исключено, что предметом разговора за рубежом станет, в том числе, визовый скандал между сторонами.
Напомним, на днях американцы вновь сорвали работу российской делегации, отказав ей в разрешении на въезд в страну. До этого, в сентябре, представителей РФ по той же причине не пустили на очередную сессию Генассамблеи ООН.
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