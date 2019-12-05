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Лавров устроит трепку американцам в Вашингтоне из-за виз

Российский министр намерен посетить США

Сейчас поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова за океан находится "в активной проработке", сообщает "Коммерсантъ" без указания источника информации.

Возможно, высокопоставленный дипломат отправится в США с визитом в ближайший вторник, 10 декабря. Не исключено, что предметом разговора за рубежом станет, в том числе, визовый скандал между сторонами. 

Напомним, на днях американцы вновь сорвали работу российской делегации, отказав ей в разрешении на въезд в страну. До этого, в сентябре, представителей РФ по той же причине не пустили на очередную сессию Генассамблеи ООН. 

Ксения АНДРЕЕВА

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