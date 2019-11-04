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"Российская шпионка" пожаловалась на условия американской тюрьмы

Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com
Девушка тяжело переживала изоляцию

Мария Бутина, которая в конце октября вернулась в Россию, призналась, что условия содержания в американской тюрьме были ужасными.

"Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве?"

– рассказала россиянка в интервью CBS, добавив, что не считает правильным то, что ее 18 месяцев держали в заключении, четыре их которых она провела в одиночной камере, из-за того, что она не подала документы.

Бутина добавила, что не упасть духом ей помогала вера. Девушка уверена, что ей предъявили обвинение, потому что она гражданка России. Она также отметила, что утверждения судьи не были оправданы, ведь обвинять в том, что человек собрал информацию, не рассказав, о каких данных идет речь, неверно.

"Я никогда не собирала секретную и конфиденциальную информацию", – подчеркнула Бутина.

Россиянку обвинили в США в том, что она продвигала интересы России в Америке, а также в том, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Из-за стресса Бутина похудела в тюрьме на 20 кг. 

Полина ИВАНОВА
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