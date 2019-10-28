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В России объяснили жестокость США в отношении "русской шпионки"

В России объяснили жестокость США в отношении
Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com
Россиянам советуют быть осторожными в Соединенных Штатах

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если бы Мария Бутина не была россиянкой, к ней бы не применили столь жесткие меры.

Ранее ее выпустили из тюрьмы, где за полтора года девушка потеряла порядка 20 кг из-за стресса и плохого питания.

"Осуждать за то, что человек хочет наладить российско-американские отношения, отношения между людьми – что здесь плохого",

сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По его словам, каждый гражданин России должен быть предельно осторожен, когда направляется в США.

Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября. Она была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения интересов России в Соединенных Штатах, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом.

Карина СИРАЗОВА
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