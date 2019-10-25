Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Измученная американцами "русская шпионка" возвращается в Москву

Мария Бутина провела в тюрьме полтора года

Осужденная в США россиянка вернется в Москву 26 октября. В пятницу ее переведут из федеральной тюрьмы в Таллахасси в миграционный центр Майами.

"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки",

рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook. В посольстве пожелали россиянке как можно скорее встретиться с близкими и быстрого восстановления после нелегких испытаний, сообщает "360".

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. За время тюремного заключения девушка потеряла порядка 20 кг из-за стресса и плохого питания.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей