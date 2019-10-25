Измученная американцами "русская шпионка" возвращается в Москву

Мария Бутина провела в тюрьме полтора года

Осужденная в США россиянка вернется в Москву 26 октября. В пятницу ее переведут из федеральной тюрьмы в Таллахасси в миграционный центр Майами.

"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки",

- рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook. В посольстве пожелали россиянке как можно скорее встретиться с близкими и быстрого восстановления после нелегких испытаний, сообщает "360".

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. За время тюремного заключения девушка потеряла порядка 20 кг из-за стресса и плохого питания.