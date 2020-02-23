Жертвой коронавируса стал восьмидесятилетний японец

На круизном лайнере Diamond Princess, где распространилась эпидемия из Китая, новая жертва. От COVID-19 умер гражданин Японии. Ему было 80 лет.

Ранее заболевшего эвакуировали с лайнера и госпитализировали, пишет NHK.

Японское телевидение ранее сообщало, что двум другим пассажирам, скончавшимся от вируса, было более 80 лет.

В набат из-за распространение китайской заразы бьют в Италии и Корее. В первой карантин введен на территории 12 городов, за последнюю ночь зафиксировано 34 случая заражения. В Корее инфекцию подхватило уже более 600 человек.