Транспорт упал на припаркованные машины

В Самаре трамвай сошел с рельсов и завалился на пять автомобилей. ДТП произошло на улице Ново-Садовая возле торгового центра "Апельсин", расположенного в Промышленном районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Правоохранители предполагают, что проходивший "кривую" вагон из-за технической неисправности сошел с пути и продолжил двигаться прямо. Из-за этого трамвай упал с насыпи, у него оборвались обе тележки, и увесистый вагон обрушился на машины, стоящие рядом с ТЦ.

В результате аварии пострадавших нет, передает "Пятый канал". Трамвай заходил в кольцо без пассажиров, а владельцы автомобилей, видимо, ушли в это время в магазин. В деталях инцидента разбираются инспекторы.

Накануне в прессе сообщалось, что в Московской области произошло смертельное ДТП с двумя автобусами.