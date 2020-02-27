В последнюю секунду женщина с малышом отскочили в сторону

Мать с ребенком в Дмитрове чуть не стали жертвами роковой случайности. Когда они подходили к своему подъезду, им под ноги стали падать фрагменты бетона козырька. Частично обвалившиеся куски повисли на металлической сетке, частично обрушились на асфальт.

Как рассказала пострадавшая, им с ребенком чудом удалось уцелеть – в последний миг они увернулись от опасности.

На сайте "Подмосковье сегодня" опубликован видео-ролик, которым уже заинтересовались представители Госжилинспекции Подмосковья. По данным ведомства, сотрудники проведут внеплановую проверку, если получат и зарегистрируют от жителей официальное обращение, направить которое можно через официальный сайт или в центральном офисе организации.

Ранее сообщалось, что часто население платит за услуги, которых не получает. Так, высокая плата за ЖКХ нередко связана с тем, что сами жители не могут проверить, насколько добросовестно коммунальные службы исполняют свои обязанности.