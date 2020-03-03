На этом настаивает адвокат обвиняемого

Адвокат Александр Почуев собирается требовать закрытого судебного слушания по уголовному делу.

Защитник профессора-потрошителя Олега Соколова заявил, что закрытый режим суда позволит сохранить тайну личной жизни участников трагедии. Александр Почуев рассказал, что 2 марта его подзащитному было предъявлено окончательное обвинение.

Почуев сообщил изданию "Газета.ru", что общество заранее вынесло Олегу Соколову негативный вердикт.

7 ноября Олег Соколов убил свою молодую сожительницу Анастасию Ещенко и через два дня пытался утопить расчлененные останки девушки в Мойке.