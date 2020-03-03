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Дело историка-расчленителя Соколова засекретят

На этом настаивает адвокат обвиняемого

Адвокат Александр Почуев собирается требовать закрытого судебного слушания по уголовному делу. 

Защитник профессора-потрошителя Олега Соколова заявил, что закрытый режим суда позволит сохранить тайну личной жизни участников трагедии. Александр Почуев рассказал, что 2 марта его подзащитному было предъявлено окончательное обвинение. 

Почуев сообщил изданию "Газета.ru", что общество заранее вынесло Олегу Соколову негативный вердикт. 

7 ноября Олег Соколов убил свою молодую сожительницу Анастасию Ещенко и через два дня пытался утопить расчлененные останки девушки в Мойке. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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