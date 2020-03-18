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Историку-расчленителю вынесут окончательный приговор

Историку-расчленителю вынесут окончательный приговор
Олег Соколов. Фото: EPA
Вину бывшего доцента доказали следователи

Расследование дела об убийстве аспирантки историком Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге завершили. Теперь доценту выдвинут окончательное обвинениеи назовут наказание сообщили в СК России.

Следствие собрало достаточно данных, чтобы доказать вину Соколова, кроме того, в преступлении сознался он сам, говорится на официальном сайте СК РФ. Историка обвиняют в убийстве, а также незаконном хранении оружия.

Сейчас документы передали в Генеральную прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Все стороны закончили знакомится с материалами дела, уточняет "Вечерняя Москва"

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. Историк Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, которая была его аспиранткой. Доцента СПбГУ задержали в тот момент, когда он пытался утопить отрезанные руки девушки в реке. В убийстве профессор сознался практически сразу, заявив, что жертва сама его спровоцировала.

Позже Соколов раскаялся в преступлении и даже предложил оплатить похороны. Несмотря на всю жестокость, с которой была убита аспирантка, профессора признали вменяемым.

Ранее адвокат историка настоял на закрытом судебном слушании по делу Соколова. 

Карина СИРАЗОВА

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