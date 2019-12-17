Убившему аспирантку в Питере историку провели экспертизу

Бывшего преподавателя университета в Петербурге Олега Соколова, который зверски расправился со своей возлюбленной, признали вменяемым.

Во время убийства Анастасии Ещенко он был адекватным. Расчленял тело девушки он также в здравом уме. Об этом со ссылкой на специалистов пишет телеграм-канал MASH. Как стало известно, эксперты изучали информацию о родственниках Соколова и разбирались в возможном наличии у него органических патологий. Сейчас назначены дополнительные исследования. Их сроки пока не названы.

При этом адвокат историка-расчленителя эту информацию опроверг. Александр Почуев оказался не в курсе происходящего, назвав данные "вбросом".

"Меня как адвоката историка О. В. Соколова никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода „утечки“", – заявил он телеканалу "360".

Соколов убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. Он пытался избавиться от останков несчастной. Он привлек внимание странным поведением и его задержали.