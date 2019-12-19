Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В России объявился второй преподаватель-убийца

В России объявился второй преподаватель-убийца
Фото: sledcom.ru
По стопам питерского Соколова пошел житель Пскова, впадающий в бешенство от алкоголя

В Пскове в полицию пришел с повинной 39-летний местный преподаватель одного из вузов, который имеет отношение к системе исполнения наказаний. Мужчина признался в убийстве 54-летней землячки в ночь на пятницу, 13 декабря.

Как пишет "МК-Псков" со ссылкой на знакомых и коллег преподавателя, тот становился буйным после алкогольных излияний. Собеседники издания заявляют, что ему категорически нельзя пить. Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что мужчина, который, кстати, был на хорошем счету в вузе, где проработал много лет, был профессиональным самбистом.

При том, что подозреваемый владел серьезными приемами боя, коллеги назвали его добрым, "плюшевым мишкой", который никогда не отказывал в помощи, был улыбчивым и приветливым.

"Хороший парень. Но если выпьет… Я думаю, он, если это он, не со зла все это сделал. Стукнул и не рассчитал. Сил-то у него на пятерых. Непреднамеренно, в общем", – цитирует издание слова одного из знакомых преподавателя-самбиста.

По информации СК РФ по Псковской области, мужчина (фамилия пока не называется) побил женщину после совместного распития. Она умерла от "телесных повреждений". Чтобы скрыть преступление, убийца вывез тело в лесополосу, где его и закопал.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – следует из релиза ведомства.

Судя по всему, мужчина пять дней выходил из запоя или его замучила совесть. Таким образом, это уже второй антигерой из преподавательской среды после питерского расчленителя Олега Соколова, расправившегося в ноябре этого года со своей возлюбленной-аспиранткой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Время бежать в обменник: курс доллара резко изменился

Российскую валюту не испугали санкции США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей