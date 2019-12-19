По стопам питерского Соколова пошел житель Пскова, впадающий в бешенство от алкоголя

В Пскове в полицию пришел с повинной 39-летний местный преподаватель одного из вузов, который имеет отношение к системе исполнения наказаний. Мужчина признался в убийстве 54-летней землячки в ночь на пятницу, 13 декабря.

Как пишет "МК-Псков" со ссылкой на знакомых и коллег преподавателя, тот становился буйным после алкогольных излияний. Собеседники издания заявляют, что ему категорически нельзя пить. Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что мужчина, который, кстати, был на хорошем счету в вузе, где проработал много лет, был профессиональным самбистом.

При том, что подозреваемый владел серьезными приемами боя, коллеги назвали его добрым, "плюшевым мишкой", который никогда не отказывал в помощи, был улыбчивым и приветливым.

"Хороший парень. Но если выпьет… Я думаю, он, если это он, не со зла все это сделал. Стукнул и не рассчитал. Сил-то у него на пятерых. Непреднамеренно, в общем", – цитирует издание слова одного из знакомых преподавателя-самбиста.

По информации СК РФ по Псковской области, мужчина (фамилия пока не называется) побил женщину после совместного распития. Она умерла от "телесных повреждений". Чтобы скрыть преступление, убийца вывез тело в лесополосу, где его и закопал.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – следует из релиза ведомства.

Судя по всему, мужчина пять дней выходил из запоя или его замучила совесть. Таким образом, это уже второй антигерой из преподавательской среды после питерского расчленителя Олега Соколова, расправившегося в ноябре этого года со своей возлюбленной-аспиранткой.

