Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Расстройство личности: историк устроил спектакль после убийства

Фото: Андрей Гореловский/ИТАР-ТАСС
Фото: Андрей Гореловский/ИТАР-ТАСС
Ученый не смог воплотить свой план до конца

Всемирно известный специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов, подозреваемый в убийстве возлюбленной – своей студентки Анастасии Ещенко, разыгрывает продуманный спектакль. Такое мнение высказал врач-психиатр Игорь Лазарев.

Он допустил, что смерть девушки была случайной, но дальнейшее поведение известного историка нельзя списать на неконтролируемость действий.

"В психиатрии есть понятие "истерическое расстройство личности", то есть человек всю жизнь склонен к демонстративным выходкам и вычурным поступкам. Такой тип личности признается абсолютно вменяемым, но в стрессовых ситуациях, под алкогольным опьянением все это в 10 раз усугубляется", – пояснил Лазарев "Взгляду".

Психиатр убежден, что психологическое состояние преподавателя СПбГУ не является оправданием, которое может освободить преступника от наказания.

Историк Соколов был задержан после того, как пытался в реке Мойка утопить пакет с частями тела женщины. По предварительным данным, он во время домашней ссоры убил любовницу, затем расчленил труп и пытался избавиться от него по частям. После исполнения задуманного он собирался покончить с собой на территории Петропавловской крепости в образе Наполеона, но этот план воплотить ему не удалось.

Соколов является автором десятка монографий и научных исследований по истории Франции времен Наполеона и личности самого полководца. Был основателем движения Военно-исторической реконструкции в России. В кругах реконструкторов к нему обращаются не иначе как "Сир".  

Фоторепортаж
Убитую аспирантку обвинят в случившейся трагедии в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей