Ученый не смог воплотить свой план до конца

Всемирно известный специалист по наполеоновской эпохе Олег Соколов, подозреваемый в убийстве возлюбленной – своей студентки Анастасии Ещенко, разыгрывает продуманный спектакль. Такое мнение высказал врач-психиатр Игорь Лазарев.

Он допустил, что смерть девушки была случайной, но дальнейшее поведение известного историка нельзя списать на неконтролируемость действий.

"В психиатрии есть понятие "истерическое расстройство личности", то есть человек всю жизнь склонен к демонстративным выходкам и вычурным поступкам. Такой тип личности признается абсолютно вменяемым, но в стрессовых ситуациях, под алкогольным опьянением все это в 10 раз усугубляется", – пояснил Лазарев "Взгляду".

Психиатр убежден, что психологическое состояние преподавателя СПбГУ не является оправданием, которое может освободить преступника от наказания.

Историк Соколов был задержан после того, как пытался в реке Мойка утопить пакет с частями тела женщины. По предварительным данным, он во время домашней ссоры убил любовницу, затем расчленил труп и пытался избавиться от него по частям. После исполнения задуманного он собирался покончить с собой на территории Петропавловской крепости в образе Наполеона, но этот план воплотить ему не удалось.

Соколов является автором десятка монографий и научных исследований по истории Франции времен Наполеона и личности самого полководца. Был основателем движения Военно-исторической реконструкции в России. В кругах реконструкторов к нему обращаются не иначе как "Сир".