Погибшей была студентка подозреваемого

Преподавателя университета в Санкт-Петербурге подозревают в жестоком убийстве молодой возлюбленной. Мужчина, которого задержали с пакетом отрубленных женских рук, во время признательных показаний сообщил, что поругался с сожительницей. В состоянии аффекта житель Северной столицы убил девушку.

О том, что погибшая могла быть его студенткой, сообщил телеграмм-канал "112". Нетрезвый преподаватель решил избавиться от тела, когда осознал, что сделал.

Ранее телеграмм-канал RT писал, что мужчину доставили в больницу с переохлаждением. Он пытался утопить в Мойке пакет с отрезанными руками. Как передает портал 47news, в квартире подозреваемого нашли тело и голову, а также окровавленную пилу. Якобы на этого преподавателя ранее жаловалась некая студентка на угрозы с его стороны и побои. Следователи возбудили уголовное дело.