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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органах задержали преподавателя местного вуза из-за пакета с пистолетом и отрубленными женскими руками. Об этом рассказал источник "Невских новостей".
Мужчина, как пишет издание, пытался утопить в Мойке пакет, но он не шел на дно. Поэтому преподаватель решил прыгнуть в реку. Свидетели странного поведения россиянина вызвали полицию, сотрудники которой изумились, увидев содержимое пакета, и задержали мужчину для выяснения обстоятельств.
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