Россиянин пытался утопить части тела в реке

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органах задержали преподавателя местного вуза из-за пакета с пистолетом и отрубленными женскими руками. Об этом рассказал источник "Невских новостей".

Мужчина, как пишет издание, пытался утопить в Мойке пакет, но он не шел на дно. Поэтому преподаватель решил прыгнуть в реку. Свидетели странного поведения россиянина вызвали полицию, сотрудники которой изумились, увидев содержимое пакета, и задержали мужчину для выяснения обстоятельств.