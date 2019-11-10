Во время поисков останков расчлененной преподавателем девушки водолазы нашли скелет неизвестного

Страшную находку сделали в реке Мойке.

Специалисты продолжают искать останки тела несчастной, которую мог убить и расчленить преподаватель одного из университетов Санкт-Петербурга. Мужчина распилил труп девушки на части и выбросил в реку. Во время поисковой операции водолазы наткнулись на другой труп. Точнее, скелет неизвестного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга".

"Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали",

– цитирует информагентство источник.

Сегодня поиски продолжатся. После того, как в реке нашли скелет, следователи решают вопрос о возбуждении второго уголовного дела. Его заведут не в отношении преподавателя, а по факту обнаружения, заявил источник агентства в следственных органах.

"Невские новости" между тем пишут, что в реке нашли череп. Его отправили на экспертизу – предстоит установить, действительно ли он человеческий. Не исключено, что череп может быть бутафорским.

Напомним, преподавателя университета в Санкт-Петербурге задержали с пакетом, где были отрубленные женские руки. По предварительным данным, мужчина убил свою аспирантку, с которой его связывали любовные отношения, распилил ее тело на части и пытался утопить останки в реке.