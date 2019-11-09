Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве

Журналисты сообщили, что преподаватель из университета в Санкт-Петебурге убил свою 24-летнюю аспирантку. Россиянка с отличием окончила СПбГУ в 2016-м. Однако точно подтвердить, что убитой является эта девушка, специалисты смогут лишь после экспертизы, так как тело жертвы расчленили.

Девушка родилась в Краснодарском крае, пишет портал "Блокнот-Краснодар". По данным телеграм-канала Mash, в Санкт-Петербурге она изучала историю и работала с наставником над проектом по Наполеону. Последние три года она давала частные уроки. Столько же времени длился роман аспирантки и преподавателя.

Одногруппник девушки подтвердил телеграм-каналу Mash, что отношения преподавателя и студентки начался в 2016-м.

"Потом она поступила в магистратуру, перешла на кафедру к нему и выбрала его в качестве научного руководителя. Он был довольно экспрессивным преподавателем, фанатиком своего дела",

– заявил юноша.

По информации телеграм-канала Life Shot, коллеги и студенты подозреваемого шокированы произошедшим. По их словам, преподаватель – эмоциональный человек, но его никогда не подозревали в плохих поступках.

Издание 47news.ru выяснило, что задержанный убил девушку еще 7 ноября. Якобы аспирантка ревновала возлюбленного к его дочерям и с неприязнью к ним относилась.

Ранее сообщалось о том, что полицейские задержали преподавателя с обморожением около реки Мойки, куда он прыгнул, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой. В его квартире следователи нашли туп девушки. Во время признательных показаний подозреваемый сообщил, что убил возлюбленную из-за ссоры.