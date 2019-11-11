Питерский доцент назвал свою юную жертву "существом из страшной сказки"

Историк Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил со слезами на глазах, что девушка первая набросилась на него с ножом. Об этом доцент заявил в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, где рассматривался вопрос об его аресте.

По словам доцента, он прожил с Ещенко пять лет в его квартире. Историк рассказал свою версию произошедшей ссоры, закончившейся убийством, пишет "Фонтанка".

"При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу–воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеальным созданием, вдруг превратилась в существо из страшной сказки..." – сказал Соколов.

На этом месте доцента СПбГУ прервал адвокат, который счел данные признания своего подзащитного преждевременными. При этом он отметил, что Соколов написал явку с повинной и шокирован происшедшим. По его мнению, историк находился в состоянии аффекта или патологического опьянения.

По решению суда Соколова арестовали до 8 января 2020 года.

