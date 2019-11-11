В университете также отреагировали на слухи об избиении профессором студентов

Олег Соколов, которого сегодня отправили в СИЗО после расправы над молодой девушкой, больше не работает в СПбГУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу учебного заведения пишет телеграм-канал "Подъем".

"...он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями", – говорится в сообщении.

Кроме того, в университете прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что Соколов избивал студентов прямо на лекциях. Эти данные не подтвердились, заявили в пресс-службе.