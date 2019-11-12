Преподаватель находится в отчаянии без любимого дела

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.

"Я не могу не читать, мне нужны очки, слезно прошу очки. Я ученый, вот так просто я схожу с ума. Хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас",

– сказал он во время встречи с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым, видео которой опубликовано на YouTube. На содержание и отношение к себе историк не жалуется – доцент добавил, что его "никто не бьет" и нормально кормят. В камере он находится еще с одним задержанным, которого профессор называет спокойным и достойным человеком, сообщает "Пятый канал".

"Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать – он сразу умрет. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него",

– цитирует "Царьград" слова матери Олега Соколова. Женщина также подтвердила слова преподавателя: у него часто случались ссоры с молодой возлюбленной, которая якобы ревновала к детям Соколова. При этом мать не оправдывает поступок доцента:

"Мы в ужасе просто. Он преступник, он сделал ужасное дело, которое мы перенести не сможем".

Олега Соколова задержали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в реке мешок с отрезанными руками своей 24-летней ученицы, с которой состоял в отношениях. Расчлененный труп девушки следователи нашли в квартире профессора. Обвиняемый в преступлении сознался. Адвокаты надеются сократить срок заключения доцента до трех лет, доказав, что преступление было совершено в состоянии аффекта. По решению суда Соколова арестовали до 8 января 2020 года.